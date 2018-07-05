Европарламент присудил Олегу Сенцову премию Сахарова

Данная награда вручается человеку или группе людей, которые посвятили свою жизнь борьбе за свободу слова и защите прав человека. Украинского режиссера на премию Сахарова выдвинула крупнейшая фракция Европарламента – Европейская народная партия.

Как стало известно из СМИ, Европарламент определился с тем, кто в этом году получит премию Сахарова. В этом году награду присудили Олегу Сенцову. По данным издания AFP, сообщившего, что ЕП присудил награду украинскому режиссеру, размер премии составляет 50 000 евро.

Антонио Таяни, который является председателем Европарламента, завил о том, что Сенцов получил премию за свое упорство и храбрость. Вместе с присуждением награды Европейский парламент показал режиссеру свою поддержку. Помимо этого, утверждает Таяни, присуждение премии также показывает, что ЕП разделяет ценности, поддерживаемые Сенцовым.

Таяни также сообщил, что он озабочен здоровьем Олега Сенцова. По словам председателя Европарламента, голодовка стала риском для жизни режиссера, но ей он указал миру на необходимость защиты прав человека.