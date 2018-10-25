Минобороны РФ уличило США в атаке на базу Хмеймим при помощи дронов

Беспилотниками управляли с американского самолета-разведчика. Об этом 25 октября в Пекине сообщил замминистра Александр Фомин на Сяншаньском форуме по безопасности.

Речь идет об атаке на базу ВКС Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе, которая произошла 6 января. По данным Минобороны РФ, 13 дронов появились у военных объектов, двигаясь в боевом порядке. Строй рассыпался, когда аппараты вошли в пределы действия системы радиоэлектронного подавления российских войск. Они были вынуждены отойти на безопасное расстояние для перегруппировки.

По словам Александра Фомина, после этого противник задействовал ручное управление дронами. Минобороны уличило, что военный самолет США Poseidon-8 в то же время около 8 часов летел над Средиземным морем. Российские военные считают, что злоумышленники направляли беспилотники в "дыры" защиты авиабазы при помощи спутникового наблюдения. Однако все 13 дронов в итоге удалось уничтожить.

Александр Фомин предполагает, что террористы получили самолет-разведчик от США. Он призвал не оснащать боевиков передовой военной техникой, чтобы в будущем не пришлось бороться с высокотехнологичными средствами.