Каковы составные части популистского проекта?

Большой резонанс произвели итоги земельных выборов в Баварии, у Христианского Социального Союза, доминирующего здесь много лет, оказался худший за долгие годы результат – 85 из 205 депутатов в местном парламенте. Ранее же ХСС здесь безраздельно лидировал.

Второй неожиданностью стало сообщение о том, что сменился и «младший партнер» ХСС. Это будут нее респектабельные и привычные «зеленые», и не «анфан террибль» – «Альтернатива для Германии», а партия «Свободные избиратели», небольшая партия, не так давно появившаяся.

А возможны ли такие же события у нас? Политтехнолог, вице-президент Российской Ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов утверждает, что еще как возможны, а те, кто считают иначе, в лучшем случае наивны.

Российские власти, чтобы подготовиться к подобной «популистской волне», уже создают отечественный проект, об этом свидетельствует публикация Валерия Соловья, политолога, прогнозам которого привыкли доверять. Политолог полагает, что на повестке дня стоит отказ от системы с доминирующей партией власти, и контролируемый переход к гибкому ситуативному лидерству ЕР и коалиционному сотрудничеству.

Политолог к тому же предполагает, что КПРФ и ЛДПР сохранятся, их ослабит и вытеснит на обочину как раз этот самый популистский проект. Валерий Соловей называет и его составные части: «Справедливая Россия» и «Родина».

Быстро организовать новую партию в изменившихся условиях фактически нереально. Максимум, что можно сделать оперативно - придумать красивую вывеску, но не факт, что новое название кому-то запомнится. А вот объединение «Справедливой России» и «Родины», сможет значительно смягчить «популистское цунами», угрожающее нашей стране, а также дать людям надежду на то, что у нас никто не собирается демонтировать социальное государство.







