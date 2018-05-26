Минобороны РФ: террористы в Сирии используют частоты российской авиации

Для этого у боевиков есть соответствующее оборудование. Так 25 октября на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности объявил Александр Фомин, заместитель руководителя ведомства.

Представитель Минобороны РФ утверждает, что действующие в Сирии террористы обладают неслабыми техническими возможностями. По данным военных, злоумышленники способны выходить на частоты радиосвязи, которые использует российская авиация.

Александр Фомин подчеркнул, что подобные устройства довольно сложные. Их нельзя собрать кустарным способом посреди пустыни. Чиновник намекнул, что террористы могут получать качественные радиоприборы за пределами Сирии.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу отчитался о достижениях в борьбе с терроризмом в этой стране. С 2015 года в ходе операции российским военным удалось уничтожить более 87 тысяч человек. Боевиков удалось вытеснить из 90% населенных пунктов Сирии.