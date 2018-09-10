Путин возложил обязанности врио губернатора Забайкальского края на Александра Осипова

Накануне данные появились на официальном сайте администрации президента России.

СМИ сообщают срочную новость о том, кто из российских чиновников занял должность временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края. Согласно информации, которую они предоставляют, данный пост займет Александр Осипов.

Как стало известно, президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился с ним и во время деловой беседы лично возложил на него обязанности врио регионального главы. После этого соответствующее постановление появилось на портале Кремля.

Ранее Осипов уже имел опыт работы в правительстве. Вплоть до июня текущего года он занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока.