NYT: Россия и Китай прослушивают iPhone Трампа и его неформальные разговоры

Для личных разговоров президент США Дональд Трамп использует незащищенный iPhone. Этот факт знают российские и китайские спецслужбы.

По данным издания NYT, у президента США есть два iPhone, которые ему предоставили специалисты информационных технологий Белого дома. На первом смартфоне не стоит защита от прослушивания, этот iPhone Трамп должен использовать лишь для ведения своего аккаунта в Twitter и чтения новостей. А вот второй гаджет оборудован специальными средствами, которые предотвращают слежку за президентом. Проблема заключается в том, что Трамп упорно игнорирует советы специалистов и пользуется незащищенным первым смартфоном. По нему президент совершает личные звонки и общается со своими друзьями. Это крайне небезопасно, однако спецагенты никак не могут убедить Трампа пользоваться и звонить только по второму iPhone.

Этот факт уже знают спецагенты из Китая и России. СМИ пишут, что шпионы из КНР прослушивают неформальные разговоры Трампа и следят за тем, кому он звонит со своего незащищенного iPhone. Китайская сторона делает это для того, чтобы понимать, чье мнение президент США берет во внимание и кому он больше всего доверяет.

По данным издания NYT, спецслужбы КНР имеют список лиц, которым Трамп звонит с неофициальными разговорами. В этом постоянно обновляемом списке указаны друзья президента США, среди которых СМИ отмечают главу инвестиционной компании Blackstone Стива Шварцмана, миллиардера Стива Уинна и других. Журналисты утверждают, что Россия также шпионит за Трампом и прослушивает его телефон. Российские и китайские спецагенты фиксируют неофициальные разговоры Трампа, хотя президента США неоднократно предупреждали о рисках.