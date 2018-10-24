«Примитивная, но работоспособная»: посылку с бомбой отправили еще и в Белый дом

Из этого следует, что подозрительные посылки были отправлены к миллиардеру Соросу, экс-госсекретарю Клинтон, бывшему президенту Обаме и в офис телеканала CNN. Инцидент расследуют спецслужбы.

Как стало известно, посылку с бомбой могли получить и сотрудники Белого дома. В администрацию президента США неизвестные отправили взрывчатку, однако ее сумели перехватить спецагенты. По данным, бомба, отправленная в Белый дом, была «примитивная, но работоспособная». Все взрывные устройства, отправленные в офисы политиков и сотрудникам известного телеканала, имели схожую конструкцию и могли взорваться.

В Белом доме уже прокомментировали ситуацию с «рассылкой» бомб. Представители Вашингтона осудили инцидент и назвали случившееся «отвратительными попытками террора».

Ранее уже сообщалось, что «подозрительные посылки» с бомбами получили Барак Обама, Хиллари Клинтон и сотрудники офиса телеканала CNN. Также взрывчатку выслали миллиардеру Джорджу Соросу. СМИ уже активно пытается сопоставить факты, дабы выявить того, кто может быть причастен к рассылке. Пока что неясно, кто стоит за посылками и появятся ли в «рассылке бомб» новые получатели.