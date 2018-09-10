«Подозрительные посылки»: в офисы Барака Обамы и телеканала CNN прислали взрывчатку

Из-за странной посылки в здании Time Warner Center, где располагается офис CNN, была проведена эвакуация. Пакет с взрывчаткой, присланной на адрес офиса экс-президента Обамы, перехватили спецслужбы.

В США продолжается история с «таинственным отправителем». «Подозрительные посылки» пришли не только к Клинтонам и Соросу. Теперь пакеты с возможными бомбами прислали еще и в офисы к Бараку Обаме и телеканалу CNN.

По данным издания AFP, из-за «подозрительной посылки» полицейским пришлось проводить эвакуацию в здании офиса телеканала. Источники сообщают, что на адрес CNN прислали устройство, состоящее из трубок и проводов. Правоохранители считают, что посылка может быть реальной взрывчаткой.

Что касается, посылки, присланной в офис экс-президента США Барака Обамы, то ее уже осматривают сотрудники Секретной службы. Ранее уже сообщалось, что похожую бомбу прислали и в офис Хиллари Клинтон. Кто стоит за «подозрительными посылками» и зачем кому-то понадобилось рассылать по адресам известных политиков и популярных телеканалов взрывчатку – пока что не известно.