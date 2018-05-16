В почте Хиллари Клинтон нашли бомбу

Самодельное взрывное устройство политику прислали прямо на дом. Об этом 24 октября пишет агентство The Associated Press.

По предварительным данным, бомбу нашли при проверке почты Хиллари Клинтон, поступившей в загородную резиденцию знаменитой пары под Нью-Йорком. Механизм представляет из себя небольшую трубку, заполненную взрывчатым веществом.

The New York Times напоминает об аналогичной находке рядом с домом финансового дельца Джорджа Сороса. Устройство такого же строения забрали саперы, которые позднее уничтожили бомбу контролируемым взрывом на безопасном полигоне.