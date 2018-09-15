Тимошенко пообещала вернуть Донбасс на «украинских условиях»

Лидер партии «Батькивщина» выступила на митинге в городе Казатин Винницкой области. Там Юлия Тимошенко заявила о намерениях изменить формат переговоров по Донбассу, этим она займется, если станет президентом Украины.

Юлия Тимошенко начала активно готовиться к выборам. Экс-премьер Украины стала чаще посещать митинги и общественные мероприятия. Там Тимошенко рассказывает о своих планах и сообщает потенциальным избирателям о своих стратегиях. Так, в Винницкой области она пообещала вернуть Донбасс Украине.

По словам женщины-политика, она намеренна решить ситуацию в Востоке Украины иными методами. Тимошенко обещает вернуть Донбасс на «украинских условиях», изменив формат переговоров. По словам политика, Украине нуждается в мире, однако он должен установиться не на «агрессорских условиях».

Юлия Тимошенко пообещала, что, став президентом, она восстановит на Востоке Украины действие украинского законодательство. По словам женщины-политика, война в Донбассе «кое-кому» выгодна, так как некоторая зона Востока Украины стала «серой зоной» для наркопоставок и контрабандистов.

Экс-премьер, которая некогда оказалась в эпицентре скандала из-за продажи крупного украинского завода и обсуждения цен на газ с Россией, намерена отойти от «тупиковых» Минских договоренностей. По словамТимошенко, эти договоренности с самого начала не несли для Украины эффекта и положительного исхода. Якобы, они демонстрируют собой «сдачу» национальных интересов страны.