Королева Елизавета II впервые высказалась на тему Brexit

Она посетила государственный прием в честь короля Нидерландов. Там Елизавета II коснулась темы, о которой ранее никогда не заговорила.

Как известно, королева Елизавета II не комментировала тему Brexit, всегда оставляя свое мнение при себе. На приеме у Виллема-Александра она впервые высказалась на данную тему, описав свои мысли по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По словам королевы Великобритании, сейчас наблюдается период «вырисовывания нового устройства Европы». В это время крайне важно сохранять двусторонние отношения, считает Елизавета II.

Королева отметила, что она и ее поданные рассчитывают на новое партнерство с ЕС. По словам Елизаветы II, самым важным активом является преданность и общие ценности, которые объединяют ее государство с Европой.

Король Нидерландов с сожалением прокомментировал факт выхода Великобритании из ЕС. Но он указал, что Brexit не является «прощанием». Так, королева Елизавета II видит в выходе своей страны из состава ЕС возможность начала новых отношений. Она надеется, что Brexit станет уверенным шагом Великобритании в будущее.