Владимир Путин на встрече с Джоном Болтоном в шутливой форме высказался про герб Америки

Вчера произошла встреча Путина и Болтона, где президент России остро шутил в сторону Соединенных Штатов Америки.

23 октября состоялась встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Президент РФ начал дискуссию и небольшой шутки касательно герба США, на котором изображен орлан, который держит 13 стрел и 13 оливок. Эта символика означает миролюбивую политику. Владимир Путин пошутил по этому поводу: «Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?». Однако Болтон не воспринял эту шутку с юмором. Он сказал, что оливки, как знак примирения, с собой не взял. Президент РФ не остановился на этом и дальше начал подзадоривать помощника президента Америки. Далее он сказал, что слоган Америки — это «Единство в многообразии». Путин, скорее всего, имел ввиду, что власти Соединенных Штатов Америки забыли об этом и «тянут одеяло на себя».

Тем не менее, не смотря на все шутки в сторону американской стороны, разговор особо продуктивным назвать нельзя. Болтон все свои намерения рассказал на встрече с Лавровым, которая была проведена раньше, и они не кажутся дружелюбными. Основная цель Болтона на встрече — выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений договора со стороны Российской Федерации.

Ранее этот Договор был создан в 1987 году и был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В Июле 1991 года, согласно Договору, Советский Союз утилизировал 1846 ракетных комплексов, а США, со своей стороны, уничтожила 846 комплексов.