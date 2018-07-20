Глава МВД Италии объяснил инцидент в метро прыжками российских "псевдоболельщиков"

По его мнению, именно поведение нетрезвых фанатов ЦСКА привело к травмам в Риме. Так вице-премьер Маттео Сальвини заявил во время выступления на одной из местных радиостанций.

Глава МВД Италии пришел к выводу, что эскалаторы в римском метро начали некорректно работать после прыжков. Он объяснил, что оборудование не рассчитано на такие нагрузки со стороны пассажиров. По словам Маттео Сальвини, травмы получили лишь "пьяные псевдоболельщики" российского клуба, которые устроили беспорядки на станции.

В то же время вице-премьер Италии признал, что состояние эскалаторов далеко от идеального. Он подчеркнул осудил власти Рима, которые годами не ремонтировали оборудование в метро. По этому поводу правоохранители итальянской столицы возбудили уголовное дело и начали расследование.

Напомним, 23 октября на станции "Репубблика" в Риме произошла поломка эскалатора. Лента начала ускоренно двигаться, из-за чего 19 человек получили ранения. По данным посольства в Италии, 15 пострадавших являются российскими гражданами, а ещё 4 - украинскими. Два человека пережили операцию. Один из россиян рисковал потерять ногу, однако медики смогли её спасти.