С главы Роскосмоса сняли санкции с целью визита в США на совместный космический форум

NASA выслала приглашение главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в Соединенные Штаты Америки для обсуждения совместных проектов.

Дмитрий Рогозин еще недавно находился под санкциями и не мог пересекать границы США. Однако с него сняли санкции ради возможности посетить совместный форум. Пресс-секретарь Меган Пауэрс сказал, что в начале 2019 года глава Роскосмоса должен посетить с ним форум NASA.

Дату и место проведения форума пока не назвали. Тем не менее Пауэрс подтвердила, что глава NASA Джим Брайденстайн хочет, чтобы Дмитрий составил ему компанию. Сам Брайденстайн сказал, что готов построить дружеские отношения с Россией ради совместной работы над развитием космонавтики.

На вопрос о санкциях, которые ввели против Рогозина, Меган Пауэрс сказала, что сотрудникам правительства США разрешается иметь сотрудничество с главой Роскосмоса. Она не стала комментировать временное снятие санкций, потому что эта тема не входит в ее компетенцию. Позже было заявлено, что Роскосмос действительно обсуждал с Америкой возможность визита, однако документов по этому поводу Рогозин никаких не получал. Приглашение, на сегодняшний день, считает «неформальным».