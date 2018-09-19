Тимошенко проводит в Киеве митинг против роста цен на газ

Акция протеста проходит рядом со зданием администрации президента Украины Петра Порошенко. Митингом руководит партия «Батькивщина», организованная экс-премьером Юлией Тимошенко.

Митингующие стоят на перекрестке Банковой и Институтской улиц. Проход к зданию администрации президента перекрыли полицейские. Акция проходит в спокойном режиме, потасовок и прочих инцидентов там пока что не случилось. Митинг проводится против роста цен на газ.

Участники акции кричат лозунги, в которых призывают действующие власти оставить свои должности и уйти в отставку. Известно, что на митинг привезли звукоусиливающую технику, она поможет организаторам протеста высказаться во всеуслышание. СМИ пишут, что акцию против роста цен на газ проводит Тимошенко, именно ее партия является организатором мероприятия. Помимо этого, ранее она сама высказывалась о грядущей акции и приглашала украинцев к ней присоединиться.