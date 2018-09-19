ЦИК: по фактам нарушения на выборах 9 сентября возбуждено 18 уголовных дел

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что все виновные в нарушении на выборах будут наказаны.

Памфилова рассказала, что за период с 9 сентября, когда прошли всероссийские выборы были выявлены многочисленные нарушения. И в связи с этим на данный момент возбуждено 18 уголовных дел.

По словам Памфиловой, большая часть нарушений была выявлена в виде препятствованию работы избирательного участка и его председателей. Пять уголовных дел было возбуждено по факту фальсификации бюллетеней. При этом, одно дело касается подмены результатов голосования. Также были выявлены нарушения с необоснованной и незаконной выдачей избирательных документов.

Также, председатель утверждает, что все возбужденные уголовные дела уже завершены. Также она отмечает, что ЦИК стал работать более “предметно” по нарушениям. Как отмечает Памфилова, необратимость наказания играет ключевую роль в данном процессе.

Напомним, что Памфилова позднее заявила, что практика досрочного голосования должна быть сведена к минимуму, а лучше всего, отменена.