Военным в России могут запретить публиковать фотографии в социальных сетях

Согласно законопроекту военным нельзя будет выкладывать в социальные сети фотографии, видеозаписи, а также указывать на публикации различные геотэги, если это может каким-либо образом раскрыть их ведомственную принадлежность.

Сообщается, что законопроект уже готовится к первому чтению в Государственной Думе. По словам инициаторов предложения, это необходимая мера, чтобы предотвратить сообщение информации об их службе третьи лицам.

Отмечается, что аналогичные правила по поведению в интернете Министерство обороны разослало в военные части еще в прошлом году. Однако эти правила носят лишь рекомендательный характер. Именно поэтому было предложено реализовать запрет на законодательном уровне. При этом установлено, что за нарушение соответствующих правил солдаты будут подвергнуты дисциплинарному взысканию. Причем это распространяется абсолютно на всех – от рядовых до офицеров. Что касается военных, которые служат по контракту, то они могут подвергнуться наказанию в виде увольнения.

Согласно возможным изменениям военнослужащим запретят публиковать в интернете любую информацию не только о себе, но и о своих сослуживцах, если эти сведения имеют отношение к ведомственной принадлежности.

Причиной такого предложения является опасение, что соответствующие данные могут использовать иностранные спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации.