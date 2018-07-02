Путин заявил, что по закону Севастополь всегда был в составе России

Эти слова прозвучали из уст президента РФ, когда он присутствовал на с заседании с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что формально Севастополь всегда находился в составе данного государства. Аргументируя свои слова, он отметил, что передача Крыма Украине состоялась из-за решения президиумов Верховного Совета РСФСР и Украины. Оно вступило в силу, когда его заверил президиум Верховного Совета СССР.

Президент России заявил, что по закону данное постановление должны были подтвердить Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР. Это условие не было соблюдено, поэтому саму передачу полуострова Путин считает несанкционированной. Тем не менее, даже если опустить это, он отметил, что Севастополь не был упомянут среди переданных городов, так что де-юре всегда был в составе РФ.