Власти Украины предлагают переименовать Крым

Сегодня, 16:31 \\ Политика

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров сообщил, что рабочая группа уже занимается разработкой законопроекта, который будет предполагать изменение не только названия Крыма, но и его статуса.

 В действующей Конституции Украины официальное название Крыма сейчас звучит, как Автономная Республика Крым. В рабочую группу входят 25 человек, который уже занимаются изучением вопроса о возможности, целесообразности изменения названия Крыма. Отмечается, что в качестве одного из вариантов, предлагается переименовать Автономную Республику Крым в Крымскую автономию. В настоящий момент именно это наименование является рабочим. Интересно, что, кроме позиции о необходимости изменения статуса Крыма, есть также точка зрения, в соответствии с которой предлагается оставить текущее название. Помимо этого существует еще один вариант переименования. Наряду с Крымской автономией, Крым предлагают сделать Крымско-татарской автономией.

Известно, что подготовленную инициативу сначала направят в специальный конституционный комитет, а затем – в Верховную Раду. Помимо этого, власти Украины предполагают, что изменится и название представительного органа полуострова. Его хотят переименовать в Совет автономии.

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Автор - Евгения Чернобаб
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