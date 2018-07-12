Путин подписал указ о зеркальных мерах на антироссийские санкции Украины

Президент Российской Федерации не оставил без внимания меры, о которых ранее заявил Киев.

СМИ, в том числе информационное издание ТАСС, сообщают срочную новость, согласно которой глава России Владимир Путин на законном уровне ответил на введенные в сентябре Украиной антироссийские санкции. В ответ на них президент подписал указ о зеркальных мерах. Ранее о том, что российские ограничительные меры будут построены на принципе взаимности, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ближе к концу сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с другим государственным министерством огласили санкции против нескольких транспортных компаний РФ, которые имели договора с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками.