Путин подписал указ о зеркальных мерах на антироссийские санкции Украины

Сегодня, 15:43 \\ Политика

Президент Российской Федерации не оставил без внимания меры, о которых ранее заявил Киев.

 СМИ, в том числе информационное издание ТАСС, сообщают срочную новость, согласно которой глава России Владимир Путин на законном уровне ответил на введенные в сентябре Украиной антироссийские санкции. В ответ на них президент подписал указ о зеркальных мерах. Ранее о том, что российские ограничительные меры будут построены на принципе взаимности, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

 Напомним, ближе к концу сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины совместно с другим государственным министерством огласили санкции против нескольких транспортных компаний РФ, которые имели договора с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками.

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Автор - Мартина Корф
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