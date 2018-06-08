Премьер-министр Италии заявил, что России нужно вернуться в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что считает просто необходимым возвращение России в Большую семерку. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

Джузеппе Конте уверен, что возвращение Владимира Путина за стол переговоров G8 позволит решить большинство мировых проблем, которые с каждым днем только набирают обороты и увеличивают свой масштаб. Он также подчеркнул, что именно такую точку зрения он высказывает с самого начала своего мандата.

Политик также высказался насчет санкций против России. Он сказал, что продолжает поддерживать санкционный режим. Однако объяснил, что его отмена напрямую связана с выполнением минских соглашений. Но Конте напомнил, что санкции не самоцель, и «не должны бить по гражданскому обществу».

Итальянский премьер также приоткрыл завесу тайны своей поездки в Москву, которая состоится 24 октября. Политик рассказал, что в ходе визита намерен подписать соглашения, которые должны укрепить двустороннее социально-экономическое сотрудничество двух стран.

Известно, что «Большая семерка» - это международная группа, объединяющая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. После присоединения к сообществу России название трансформировалось в «Большую восьмерку». Однако в 2014 году после событий на Украине организация вновь вернулась к G7.