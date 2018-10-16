Министр культуры РФ заявил, что молодежь исторически безграмотна

Министр культуры РФ Владимир Мединский презентовал свою новую книгу о Второй мировой войне на ярмарке в Сербии. Во время мероприятия он заявил, что за 20 лет в России выросло поколение, которое абсолютно не знает историю своей страны.

Политик отметил, что молодые люди в настоящее время черпают сведения только из ограниченного круга источников. Среди них он назвал голливудские фильмы, компьютерные игры и статьи в интернете. По его мнению, полную информацию об истории России из данных источниках получить невозможно.

Владимир Мединский резко подчеркнул, что молодежь «либо ничего не знает, или у нее голова забита всякой чушью». По его мнению, юные представители нашего общества исторически безграмотны и неверно понимают историю, особенно ту ее часть, которая приходится на Вторую мировую войну.

Книга, написанная политиком, называется «Война. Мифы СССР. 1939–1945». Мединский подчеркнул, что выводы сделаны не на пустом месте. Дело в том, что он работал в комиссии правительства по истории Второй мировой войны. В рамках этой трудовой деятельности ему приходилось очень много общаться с молодыми людьми.

Категоричные заявления министра культуры приобретают широкую популярность не в первый раз. Напомним, ранее Мединский отмечал, что в настоящий момент среднестатистический человек трогает свой мобильный телефон или другой гаджет гораздо чаще, чем жену или ребенка. Таким образом, он считает, это отличный показатель зависимости от виртуального пространства.