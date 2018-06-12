Дональд Трамп пообещал показать «любовные письма» Ким Чен Ына

Однако глава США не уточнил, какие письма конкретно он намерен показывать. Также Трамп снова с шутками высказался на тему своей «влюбленности» в главу КНДР.

Дональд Трамп пообщался с журналистами издании The Washington Post и дал им интервью. В нем глава Белого дома коснулся темы своих отношений с Ким Чен Ыном. Дональд Трамп сам задел вопрос Корейского полуострова и с сожалением отметил, что его действия критикуются СМИ.

В качестве доказательств продуктивности взаимоотношений с главой КНДР президент США пообещал показать фрагменты переписок. Трамп сравнил письма от Ким Чен Ына с «любовными». Какие именно «любовные письма» пообещал продемонстрировать президент США – не известно. Сам Трамп также не отметил, видело ли общества эти письма ранее или же анонсируемая им демонстрация писем станет «премьерной».

Дональд Трамп не единожды шутил о «влюбленности» в Ким Чен Ына. По словам президента США, глава КНДР отправлял ему «прекрасные послания». Во время своих выступлений Трамп часто шутит, что «влюбился» в Ким Чен Ына, а тот «влюбился» в ответ. По всей видимости, юмором и шутками президент США пытается донести до СМИ и жителей мира то, что его отношения с главой КнДР крайне продуктивны и эффективны.