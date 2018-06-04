Премьер-министр Словакии заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб его стране

Премьер-министр государства Словакии заявил, что его страна не являлась сторонником санкций против России и уважает решение Евросоюза, однако она несет существенные экономические потери.





Петер Пеллегрини, занимающий пост премьера Словакии, сказал, что антироссийские санкции наносят серьезный экономический вред его стране. С такими словами он выступил в эфире телевизионной передачи «В политике» на братиславском канале ТАЗ. Пеллегрини отмечает, что объем всего экспорта с Российской Федерацией в период с 2013 по 2016 год снизился более чем в два раза. Торговля между двумя странами также ухудшилась. По его мнению, Европейский союз обязан дать оценку эффективности санкционной политики по отношению к России. Петер также сказал на телевидении, что отказывается обвинять Российскую Федерацию в масштабной кибератаке на МИД Словакии. У разведки нет достаточно информации для того, чтобы предъявить обвинения в сторону России.

По данным, на МИД Словакии напали хакеры. Виновником считают хакеров одной «из крупных держав». Такое заключение сделала военная разведка страны. Однако секретные документы во время кибератаки похищены не были.