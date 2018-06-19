Две организации из США планируют приехать в Крым с визитом

Крымский полуостров является желанным местом не только для туристов. Две общественные организации из США написали прямое письмо крымским депутатам с целью приезда.

Американская студенческая организация и Центр гражданских инициатив выявили желание приехать в Крым с очень важным визитом. Они написали письмо, в котором сказано, что их целью является ознакомление с жизнью людей на полуострове, а также деятельностью Крыма по налаживанию дружеских отношений. Юрий Гемпель, который является главой комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, выразил надежду на то, что эти две группы сформируются и приедут уже в 2019 году. Он также ответил сотрудникам РИА Новости, что они собираются наладить и укрепить дружеские и партнерские отношения.

Ранее на полуостров уже приезжала американская делегация в сентябре 2018 года. Она высказалась, что украинские власти нарушают права человека в отношении Крыма, который в 2014 году присоединился к составу Российской Федерации. Тогда за объединение двух территорий проголосовало 96,77% крымчан. В целом, этот референдум и по сей день не признают западные страны Европы. А член этой делегации Кэтрин Мец выразила свою радость после визита, назвав город замечательным, дружелюбным и прекрасным.