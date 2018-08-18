New York Times: в Саудовской Аравии создали "фабрику троллей"

Сегодня, 14:38 \\ Политика

Американское издание New York Times опубликовало материал, где рассказало о существовании в Саудовской Аравии "фабрики троллей", которая, по мнению авторов, занимается распространением выгодной для властей информации.

 Журналисты популярного издания в США сообщили, что некая «фабрика троллей» в арабской стране допускает критику действующей власти, контролируя ее количество на информационных ресурсах. По мнению обозревателей, представители этого сообщества демонстрируют общественности собственную версию реальности, не позволяя объективно оценивать реальность. Такой вывод ими был сделан на основании сведений, полученных из источников, которые, как считают авторы статьи, либо сами были вовлечены в эту работу, либо проводили инструктаж для сотрудников.

По данным, которые имеются у обозревателей New York Times, руководство «фабрики троллей» взаимодействует со своими работниками через WhatsApp и Telegram, где в беседы регулярно отправляет информацию в виде списков людей, которых необходимо запугивать, а также суточную норму твитов и сообщений, где должны содержаться проправительственные сведения.

Сообщается, что в среднем в месяц заработок одного сотрудника такой организации составляет около 3 тысяч долларов. Издание США также заявило, что борьбу с «фабрикой троллей», в частности, вел и убитый журналист The Washington Post Джамаль Хашогги.

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Автор - Евгения Чернобаб
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