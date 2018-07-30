На Фестивале легализации конопли кандидат в президенты Грузии раздавал участникам марихуану

Сегодня, 13:31 \\ Политика

Зураб Джапаридзе раздавал людям марихуану на Фестивале, который проходил в Тбилиси. Кандидат в президенты Грузии, который и стал организатором мероприятия, отметил, что полицейские обыскали его «с головы до ног», однако, он сам рассказал, что уже раздал все, что у него было.

 Зураб Джапаридзе был задержан правоохранительными органами, однако, через несколько часов после его уже отпустили. Он является членом партии «Гирчи», которая всегда выступала за легализацию в стране марихуаны. Проведенное мероприятие стало своеобразной акцией протеста действующим властям Грузии, которые ограничили право курения соответствующего наркотического вещества.

После того, как кандидата в президенты отпустили из полиции, журналисты задали ему несколько вопросов относительно влияния этого факта на его избирательную кампанию. Однако Джапаридзе заявил, что не знает пока, каким образом повлияет организация Фестиваля легализации конопли, а также его задержание на проводимую предвыборную кампанию и наличие его кандидатуры.

Напомним, ранее марихуана была официально легализована в Канаде. После принятия соответствующих изменений в законодательство был зафиксирован небывалый спрос на нее. В точках, где осуществляются продажи, люди создали километровые очереди и продолжают прибывать, чтобы приобрести товар.

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Автор - Евгения Чернобаб
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