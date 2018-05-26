Журналист назвал Калининград угрозой для Европы и НАТО

Австралийский журналист сайта news.com.au назвал Калининград угрозой для НАТО.

Джейми Сейдел, сотрудник портала news.com.au заявил, что Российская Федерация создает военный форпост в городе Калининград. Сейдел утверждает, что новые бункеры, ракеты, обновленные базы ВВС — это затея, нацелившаяся в Европу.

Джейми Сейдел также показал съемку со спутников, принадлежавших израильской компании ImageSat, якобы в данном регионе перестраиваются бункеры, а также ангары с ядерным оружием. Журналист назвал увиденное «ножом у горла» НАТО в Балтийском море.

Касательно материалов, предоставленных CNN, журналисты говорят о четырех военных объектах, в которых велась модернизация. Однако никаких подтверждений по этому поводу они не предоставляли.

Также портал News.ru пишет, что над Калининградской области и вблизи границ РФ около одиннадцати часов летал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, который принадлежит ВВС США. Кроме этого, он провел в воздухе возле границ Ленинградской и Псковской областей.