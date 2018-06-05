В возрасте 80 лет умер экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Виллем «Вим» Кок был премьер-министров Нидерландов с 1994 по 2002 год. После политики он работал в ряде корпораций, где был в составе руководителей.

Вим Кок умер в возрасте 80 лет. Свой юбилей он отмечал совсем недавно, 28 сентября. О смерти экс-премьера Нидерландов сообщила бельгийская радиостанция RTL. По данным, политик умер от сердечной недостаточности.

Экс-премьер Нидерландов умер в одной из клиник Амстердама, рядом с ним в его последние минуты была его семья. Пока что не сообщается о дате и месте похорон, однако все это станет известным после официальных комментариев от родственников усопшего политика.

Свою работу в политике Вим Кок начал с 1961 года, тогда его назначили помощником представителя по международным делам в одной из ведомственных федераций Нидерландов. Позже в Нидерландской Федерации Профсоюзов Кок стал председателем.

С 1989 по 1994 мужчина возглавлял пост минфина. Уже потом он стал премьер-министром Нидерландов, однако в 2002 Вима Кока и его кабинет министров обвинили в кровопролитии в Серебренице. Из-за этих обвинений политик оставил пост премьера, уже в 2004 году он был главой экспертной комиссии, анализирующей выполнение Лиссабонской стратегии.