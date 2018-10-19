Глава Росгвардии заявил, что хочет «пропустить» Навального через полиграф

По мнению Виктора Золотова, уже грозившего превратить политика в «сочную отбивную», Алексей Навальный должен нести ответственность за «ложь».

Скандал начался после того, как Навальный обвинил Росгвардию в покупке товаров по завышенной стоимости. Затем Золотов стал вызывать политика на «дуэль». По всей видимости, таким обращением глава Росгвардии пытался доказать честность ведомства и опровергнуть слова Навального.

18 октября Навальный снова привлек внимание Золотова и сообщил, что может принять его «вызов на дуэль», однако состязание должно пройти в формате дебатов. По словам политика, он готов общаться с главой Росгвардии, однако эта беседа должна транслироваться на YouTube или же на каком-то федеральном канале.

Теперь же глава Росгвардии заявил, что хочет удостовериться в честности Навального на полиграфе. Правоохранитель уверен, что проверка на специальном оборудовании покажет правду и уличит политика в его «лжи». Золотов утверждает, что он хотел бы «пропустить» Навального через полиграф.

Ранее уже сообщалось, что глава Росгвардии не согласился идти на дебаты с Навальным. Золотов отметил, что он звал политика на спортивное состязание, однако из-за этого его теперь обвиняют в угрозах избиения. Глава Росгвардии также отметил, что готов обсудить все вопросы с Навальным, но только после суда.