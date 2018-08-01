В США обвинили россиянку во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс

Министерство юстиции штатов уже выдвинуло обвинения в адрес 44-летней женщине из Петербурга. Ей вменяют вмешательство в предстоящую предвыборную кампанию. Против неё уже возбуждено уголовное дело.

Власти США заявляют, что Россия, Китай, Иран и ряд других стран продолжают проводить активную политику, которая нацелена на подрыв основных институтов демократии. Американское правительство утверждает, что крайне обеспокоено таким положением дел.

Как сообщили местные СМИ, Елена Хусяйнова, которая работает в компании Project Lakhta главным бухгалтером, отвечала за финансовую составляющую проекта, создавала множественные аккаунты в социальных сетях, где распространяли контент, создававший напряженную обстановку среди населения США. Распространяемая информация порождала множество споров и являлась ложной.

Дональд Трамп уже прокомментировал инцидент. Он заявил, что инцидент не имеет никакого отношения к выборам 2016 года, во вмешательстве в которые также обвиняют Россию. Предварительно сообщается, что обвиняемая из Петербурга сейчас находится за пределами США и вряд ли прибудет на судебное разбирательство, которое ее, предположительно, ожидает. Выборы в Конгресс пройдут в ноябре и будут являться промежуточными, поскольку проводятся между президентскими голосованиями.