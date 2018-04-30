В Афганистане перед выборами произошло несколько взрывов

В Афганистане перед началом выборов внезапно стали появляться вспышки взрывов на нескольких избирательных участках. Уже состоялись взрывы в Кабуле.

В 32 городах открыты участки для того, чтобы каждый желающий смог отдать свой голос за одного из представленных кандидатов. Лишь в провинции Газни выборы состоятся весной в 2019 году, а также в Кандагаре они пройдут на неделю позже из-за проблем с офисом губернатора. В данном участии избиратели будут выбирать депутата нижней палаты парламента и Национальной ассамблеи страны.

Каких-либо данный и комментариев по поводу взрыва не имеется. О пострадавших также ничего не известно. На данный момент насчитывается всего три взрыва.

На сегодняшний день около 70 тысяч работников полиции охраняют избирателей. Военнослужащие уже в полной боевой готовности из-за подобных действий и взрывов. Такими противодействиями люди не признают выборы.

В Афганистане открыли 5 тысяч участков для избирателей из 7,5 тысяч. Для безопасности остальные участки останутся закрытыми для того, чтобы сохранить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что госпед в Америки до сих пор оказывает давление на Пакистан. Данные действия будут продолжаться пока Пакистан не поменяет свой подход к противным действиям в Афганистане.