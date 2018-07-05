В Херсоне русский язык потерял статус регионального

Депутаты Херсона проголосовали за то, чтобы русский язык потерял статус регионального. Отмену статуса одобрили 33 нардепа из 38.

В Украине продолжает накаляться ситуация вокруг русского языка. Депутаты Херсона уже провели голосование, в результате которого русский язык потерял статус регионального. Из 38 депутатов за отмену статуса проголосовали 33 человека, оставшиеся 5 политиков не голосовали против, они попросту воздержались.

Теперь в Херсоне не действует региональный статус для русского языка. В 2012 году в Украине был принят закон о том, что в регионах страны, где более 10% населения имеет другую национальность, региональным языком может быть выбран другой, не украинский. Тогда за «регионализацию» русского языка выступили 13 из 27 украинских областей. Однако, после всех событий Майдана и ситуации с Крымом и Донбассом, отношение к русскому языку изменилось.

В прошлом месяце Верховная Рада Украины одобрила законопроект об утверждении статуса украинского языка как государственного. В законе указано, что для закрепления «государственности» украинского языка могут быть созданы Национальная комиссия и Служба языковых инспекторов. Законопроект получил неоднозначные реакции, одним украинцам он понравился, однако другим, говорящим на русском, проект показался сложным.