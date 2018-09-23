Прошедший под Крымским мостом "Донбасс" укрепил флот Украины в Азовском море

Крупный корабль морской охраны официально заступил на службу после ремонта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госпогранслужбы страны.

Прошедшее под Крымским мостом судно BG 32 добралось в Мариуполь. Здесь сотрудники Азовского судоремонтного завода вместе с моряками провели "Донбассу" плановое техническое обслуживание. Они модернизировали двигатель, обновили внешнее покрытие корпуса и проверили цистерны.

После этого корабль охраны успешно сошел на воду и выдержал ходовые испытания. Теперь он укрепил позиции флота Украины в Азовском море, присоединившись к составу Мариупольского отряда морской охраны. Напомним, в конце сентября корабли "Донбасс" и "Корец" вместе с конвоем преодолели Керченский пролив под боком у российских военнослужащих. Успех операции позволил украинским морякам рассказать о "невидимых" катерах.