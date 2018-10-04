"Полностью разгромлены": Шойгу рассказала о потерях террористов в Сирии

За три года военной операции Россия помогла правительству восстановить контроль в 90% населенных пунктов. Об этом чиновник сообщил в Сингапуре во время своей речи на совещании министров обороны АСЕАН.

По словам Сергея Шойгу, потери боевиков в Сирии составили 87,5 тысяч человек. Кроме того, самолеты военно-космических сил России вылетали свыше 40 тысяч раз, половину из которых - в ночное время. Своими авиаударами они уничтожили порядка 122 тысяч объектов, принадлежащих террористам. Тем временем, российские саперы обезвредили 19 тысяч сирийских зданий, почву на площади в 6,5 тысяч гектаров и 1,5 тысячи километров дорог. В общей сложности, российским военным удалось освободить в Сирии 1,4 тысячи поселений и вытеснить террористов "ИГ*" с 95% всей площади страны.

Глава Минобороны России пришел к выводу, что боевики "полностью разгромлены" совместными усилиями россиян и сирийцев. По его мнению, вооруженные силы получили хороший боевой опыт, которым могут воспользоваться сами и поделиться с другими. Теперь Сирия нуждается в помощи по возрождению государственности. В частности, условия позволяют вернуть на родину 7 миллионов беженцев.

Накануне в рамках дискуссионного форума "Валдай" президент Владимир Путин раскрыл истинную цель операции в Сирии. По его словам, террористы грозили распространить свое влияние к границам России.