Украинский политик поставил Украину в один ряд со странами, “чьи названия похожи на матюки”

Киевский депутат с досадой признал, что Украина по уровню богатства стоит в одном ряду с Кенией.

В Раде Украину прировняли к таким странам, как Кения и Бангладеш.

Украинский депутат Сергей Каплин высказал свое возмущение на заседании о том, что Украина занимает одну из самых низких позиций в рейтинге индивидуального богатства и достатка населения. Как стало известно, Украине в данном рейтинге досталось 123 место из 140 возможных.

Также он с крайней досадой подчеркнул, что его страну обошли такие государства, как Непал, Камерун, Бангладеш и Кения. Как выразился сам политик, ужасно, что Украина осталась позади стран, чьи названия больше похожи на матюки.

Помимо этого, он заявил, что страна дошла до полнейшего дефолта и банкротства всех институтов и политики государства. Помимо Каплина и другие украинские депутаты замечали и высказывались на тему того, что экономическая ситуация в стране находится на грани катастрофы.

Также стало известно, что украинские власти будут вводить санкции на все телеканалы, которые пропагандируют Россию. Как выразился Парубий, пророссийской пропагандой будут также считаться позитивные высказывания в сторону России.