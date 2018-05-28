Европейский суд обязал Польшу приостановить судебную реформу

Как стало известно, Еврокомиссия посчитала действия Польши противоречащими принципу судебной системы.

Европейский суд вынес постановление, согласно которому власти Польши обязаны незамедлительно приостановить действие действующей судебной реформы.

Летом в Польше был принят законопроект, который значительно изменил судебную систему привычную для Европы. Так в рамках реформы пенсионный возраст для судей был снижен на 5 лет до 65 лет. Помимо этого, глава страны теперь может самостоятельно назначать судью на пост.

В Польше заявляют, что такая мера была принята как способ борьбы с коррупцией и другими незаконными действиями.

Но несмотря на это Еврокомиссия посчитала решение властей Польши неуместными и обратилась в суд. Сообщается, что до этого Еврокомиссия обращалась к Польше с просьбой пересмотреть реформу, но власти страны не согласились идти на уступки.

Стало известно, что Польша согласна соблюдать правила ЕС, пока относится к их части. Помимо этого, документ на данный момент пока предварительный.