Лукашенко предлагает ссылать студентов в армию на летних каникулах

Таким образом молодые люди смогут привыкать к военной обстановке без отрыва от учебы. Свою инициативу президент высказал на встрече с учащимися вузов в Гродно.

Александр Лукашенко обеспокоен распространением уклонистов в Белоруссии. Он отметил, что из-за отсрочки для высшего образования, студенты не хотят служить после получения диплома и придумывают разные способы избежать военной обязанности. Как считает президент Белоруссии, отсутствие военного билета мешает молодым парням найти хорошую жену. Дескать, современные девушки ищут себе спутников жизни, способны защитить семью.

Соответствующий опыт глава страны предлагает получать во время летних каникул. Он считает, что первокурсникам не помешает после сессии съездить на несколько месяцев в армию и прости начальную подготовку. После второго курса студенты смогут оперативно получить военную специальность, в зависимости от будущей профессии и природных талантов. Так радиофизикам предстоит изучать комплексы С-300. И так до конца учебы.

По словам Александра Лукашенко, летний формат военной службы позволит молодым людям экономить время и получать офицерское звание практически одновременно с дипломом. Им останется провести в армии ещё три месяца, чтобы подготовить смену.