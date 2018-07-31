Журналистам "Новой газеты" посылают жестокие угрозы

Полиция столицы проводит проверку по статье о том, что происходит препятствие профессиональной деятельности журналистов.

Незадолго до проверки возле здания редакции оказались похоронный венок и корзина, в которой находилась отрезанная голова барана. По словам сотрудников редакции это прямые угрозы для предотвращения публикации материалов, которые еще только готовятся к выходу.

Союз журналистов России требует наказания людей, которые творят такой беспредел в сторону журналистов «Новой газеты».

Различные угрозы в сторону журналистов России недопустимы и предусматривают за собой определенный ряд наказаний. Данная организация возмущена и ждет, что правоохранительные органы вынесут наказание для нарушителей закона и тех, кто старается всеми силами запугать столичных журналистов. Траурный венок, который обнаружили возле одного из зданий, нес особое послание для Дениса Короткова, так как на нем находилось его фотография с подписью «предатель Родины».

На следующее утро работники увидели новое послание. Возле входа стояла корзина с отрезанной головой барана. Многие уверены, что все послания адресованы Короткову и связаны с его расследованиями, которые он проводил в отношении частной военной компании «Вагнер». Ранее стало известно, что президент Америки Дональд Трамп выразил похвалу в адрес конгрессмена-республиканца Грега Джианфорте. Свою благодарность президент выразил за то, что мужчина принял борцовский прием против Бена Джейкобса, который является журналистом газеты The Guardian.