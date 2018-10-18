Русская православная церковь зарубежом разорвала общение с Константинопольской церковью

Сегодня, 19 октября, Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) вслед за Московским патриархатом объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Узел конфликта начал затягиваться 15 октября, когда Священный Синод РПЦ принял решение разорвать Евхаристическое общение с Константинополем. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Первой после Москвы на действия Константинополя также отреагировала Турецкая православная церковь, подав в суд на Константинопольский патриархат.

РПЦЗ считает решение Константинополя о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии «безосновательным», а такой шаг «беззаконием», и заявляет, что в ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви за границей не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убеждённостью объявить о своём согласии с решением Священного синода Московского патриархата. По церковным канонам разрыв евхаристического общения между церквями означает, что теперь священники РПЦЗ не могут служить в храмах Константинопольского патриархата и не могут совершать богослужения совместно с константинопольскими священнослужителями. Для прихожан этот церковный разрыв означает запрет причащаться в церквях Константинопольского патриархата.

Русская православная церковь за границей возникла в начале 20-х годов прошлого века как русская православная эмигрантская церковная организация, которая объединила духовенство, оказавшееся в эмиграции после революции 1917 года и гражданской войны в России. Окончательно вышла из административного подчинения Москве в 1927 году. В СССР власти рассматривали РПЦЗ как официальную контрреволюционную «эмигрантскую религиозно-политическую группировку». В 2007 году в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской православной церкви заграницей митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, согласно которому РПЦЗ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Центр Русской православной церкви за границей находится в Нью - Йорке, США.

Многие церковные эксперты пытаются разобраться в предыстории конфликта и понять, что же будет дальше. По словам бывшего ответственного редактора «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина, если Украинской церкви будет дарована автокефалия, Московский патриархат на Украине, скорее всего, окажется в полной изоляции. Украинская православная церковь Московского патриархата на Украине начитывает более 12 тысяч приходов. Если большая часть приходов перейдет в состав новой церкви, то Украинская Православная Церковь Московского Патриархата окажется церковью меньшинства. Безусловно, с точки зрения патриарха Кирилла, да и Кремля тоже, это гигантское политическое поражение.

Сейчас на территории Украины сосуществуют Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая действует автономно, но все-таки подчиняется Москве, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Эти церкви не считаются каноничными — они не входят в число пятнадцати общепризнанных поместных церквей. После государственного переворота и начала конфликта с Россией на Украине начались разговоры о том, что две малые украинские церкви могут объединиться, перейти под покровительство Константинопольского патриархата и получить от него автокефалию, то есть независимость и признание канонического статуса. В этом случае на Украине появится своя поместная церковь, совершенно независимая от Москвы и признанная, по меньшей мере, одним каноничным патриархатом. Константинополь патриархат уже назначил двух своих епископов экзархами (представителями) на Украине. Новая объединенная украинская церковь еще не создана, она должна появиться после Объединительного собора, в котором, как предполагается, примут участие представители всех православных церквей Украины. После этого новая церковь выберет патриарха и примет томос от представителей Константинополя. Ожидается, что этот собор пройдет уже в сентябре, но точной даты пока нет.