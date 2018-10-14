Директор NASA уговорил США временно отменить санкции против Рогозина

Джим Брайденстайн приглашает своего коллегу из "Роскосмоса" для рабочих мероприятий. Об этом он заявил российским СМИ 19 октября.

Как и другие представители власти, Дмитрий Рогозин попал под санкции против России. Они запрещают главе "Роскосмоса" посещать США. Однако на позапрошлой неделе чиновник наладил хорошие отношения с директором NASA. Их первые встречи состоялись в Москве и на объектах космодрома Байконур. Теперь Джим Брайденстайн ожидает Дмитрия Рогозина с ответным визитом. Он подчеркнул, что хочет обсудить с гостем много вопросов из сферы космической промышленности.

Ради этого директор NASA обратился к властям США и уговорил политиков отменить ограничения для представителя России. Администрация президента Дональда Трампа согласилась с доводами агентства о пользе для обеих стран и временно вывели Дмитрия Рогозина из-зпод санкций. В США ему предстоит пообщаться с сотрудниками NASA и подрядчиками ведомства. Вполне возможно, он найдет время выступить в Университете Райса, как Джим Брайдестант в МГУ. Во всяком случае, последний на это очень надеется. Затея вполне осуществима, ведь учебное заведение находится совсем рядом с Центром космических полетом имени Джонсона в техасском городе Хьюстон.