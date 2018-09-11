Глава Росгвардии отказался от дебатов с Навальным до суда

Виктор Золотов отметил, что вызывал оппонента на сражение в другом формате. Он обсудил ситуацию 19 октября.

Глава Росгвардии сообщил журналистам Telegram-канала Life Shot, что ещё не смотрел видеоответ Алексея Навального. Но узнав о дебатах - тут же отказался. Как подчеркнул Виктор Золотов, он предлагал блогеру устроить спортивное соревнование. Но теперь его обвиняют в угрозе избиения.

Правоохранитель сообщил, не будет решать этот вопрос до решения суда. Вердикт покажет, насколько Алексей Навальный был прав в своих высказываниях о коррупционных схемах Росгвардии. Виктор Золотов пообещал ответить лидеру ФБК на все вопросы и обвинения. Это произойдет после окончания судебного процесса в неизвестной пока форме.

Напомним, после обвинений Алексея Навального, возмущенный глава Росгвардии вызвал его на дуэль в любом единоборстве с угрозой превратить в "сочную отбивную". Днем ранее блогер принял дуэль, но на своих условиях. Он призвал Виктора Золотова устроить дебаты на одном из крупных телеканалов или на собственном YouTube-канале.