Путин прилетел в Ташкент с официальным визитом

Борт президента России Владимира Путина сел в Узбекистане, где запланирована встреча двух глав.

Официальная делегация из России во главе с Владимиром Путиным приземлилась сегодня в ташкентском аэропорту. Президенты РФ и Узбекистана проведут переговоры, в течение которых будут подписаны несколько соглашений. Путин и Мирзиёев намерены посетить российско-узбекистанский форум по вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве.

Лидеры Узбекистана и России посетят видеомост, с помощью которого будет дан обратный отсчет возведению АЭС, спроектированной российскими инженерами. В списке официальных мероприятий также значится возложение цветов к памятнику на площади Мустакиллик в Ташкенте.

Последний раз Владимир Путин бывал в Узбекистане в сентябре 2016 года, когда страна прощалась с первым президентом Исламом Каримовым, памятник которому на днях был установлен в Москве. Визит Шавката Мирзиёева в Москву состоялся в апреле 2017 года.