Президент Молдовы по приглашению Эрдогана посетит открытие крупнейшего аэропорта в мире

Визит президента Турции в Молдову оказался плодотворным для отношений двух стран. За два дня политики обсудили много важных вопросов, а также обговорили ответный визит Игоря Додона.

Основной целью приезда президента Турции Реджепа Эрдогана было стратегическое сотрудничество с Молдовой. Политики подписали Декларацию о сотрудничестве, а также договорились о создании специального совета. Президент Молдовы считает, что во взаимоотношениях двух государств наступил новый этап развития, который пойдёт на благо всем.

Игорь Додон отметил, что получил приглашение для ответного визита. Состоится он во время открытия третьего аэропорта в Стамбуле, который должен стать крупнейшим в мире. Игорь Додон посетит мероприятие, которое пройдёт 29 октября, в 95-летие со дня образования Турецкой Республики. Этот шаг позволит расширить возможности Стамбула, потому что столица принимает рейсы из 304 различных точек мира. В строительство аэропорта было вложено огромное количество средств, однако с высоким пассажиропотоком он должен довольно быстро окупиться.