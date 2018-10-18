Путин назвал себя “правильным” националистом с 146 млн единомышленников

Сегодня, 17:38 \\ Политика

Президент рассказал о “правильном” национализме и раскритиковал “пещерный” на пленарном заседании клуба “Валдай”. 

 Владимир Путин рассказал, что “пещерный национализм” будет способствовать только развалу страны и его продвижение вперед только ускорит этот процесс. 

Президент поясняет, что Россия всегда была очень многонациональной страной, и толерантное отношение к другим этносам составляет часть культуры России.  

Помимо этого, он подчеркнул, что вопрос о национальной идентичности будет актуален всегда, но он напомнил, что в России проживает около 160 этносов, и все они являются частью российской культуры. 

А “пещерный” национализм Путин назвал “придурошным и дурацким”, ведь его “выпячивание” приведет только лишь к разваливанию народа. Помимо этого, он подчеркнул, что главным для развития страны является именно русский народ, и неважно его происхождение и религиозное вероисповедание. 

Президент называет себя “правильнымнационалистом, но никак не “пещерным”. Помимо этого, он подчеркнул, что у его взглядов есть почти 146 миллионов единомышленников. 

Тем временем Эммануэль Макрон предупреждает, что Европу в скором времени ждут очень тревожные времена, которые связаны с быстрорастущими националистическими настроениями среди населения.

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Автор - Тереза Кёльн
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