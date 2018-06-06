Путин назвал лучшие методы управления

Сегодня, 17:07 \\ Политика

Руководитель должен наладить с подчиненными тесную коммуникацию. Об этом президент России заявил 18 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

 По мнению Владимира Путина, страх является ненадежным методом управления. Куда лучше убеждать и позитивно мотивировать сотрудников путем непосредственного общения.

Президент подчеркнул, что организация будет работать эффективнее, если все звенья будут выполнять обязанности совместно. При этом не должно быть "отрыва" между исполнителями и руководителями.

Ранее Владимир Путин назвал причины и результаты операции в Сирии. Он отметил, что военное вмешательство не позволило террористам расширить свое влияние на соседние страны. Чем уберегло Россию от огромной угрозы со стороны боевиков.

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Автор - Александр Лубяной
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