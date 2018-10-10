Рада приняла закон, вводящий уголовную ответственность за “незаконное пересечение” границ для россиян

Сегодня, 13:03 \\ Политика

Согласно данному проекту, определенные россияне, нарушившие правила будут осуждены на срок до 8 лет лишения свободы. 

 Депутаты Верховной рады приняли законопроект, согласно которому незаконное пресечение границы Украины с целью нанесения различного вреда со стороны силовых структур России будет уголовно наказываться. 

В документе указано, что пресечение границы с целью нанесения вреда государственным интересам, лицам, въезд которым был запрещен и представители ВС России любым способом помимо контрольных пунктов, без надлежащих документов или документов, которые содержат недостоверную информацию будет грозить реальным сроком. 

Так, при нарушении данного закона, к лицу или группе лиц будет применяться наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. В случае, если при нарушении закона будет обнаружено применение оружия, срок заключения возрастет до 8 лет. 

Тем временем на Украине был проведен социальный опрос, целью которого было выявление отношения населения к русскому языку. Так, на вопрос о том, на каком языке украинцам предпочтительнее смотреть телевизор, больше половины, а точнее 60% заявили, что хотели бы смотреть передачи на русском языке.

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Автор - Тереза Кёльн
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