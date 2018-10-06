Лавров: Россия не позволит NATO провести учения с Украиной

Западных военных попросту не пустят в украинскую часть Азовского моря. Об этом глава МИД РФ рассказал журналистам RT France, Paris Match и Le Figaro во время интервью.

Сергей Лавров отметил, что власти Украины планируют провести у своих берегов совместные учения с NATO. Для этого они приглашают силы Североатлантического Альянса в Азовское море на собственных кораблях. Однако между Киевом и Москвой существует договоренность, согласно которой для прохода требуется разрешение обеих сторон. По словам министра, Россия не позволит судам NATO пройти через свою акваторию.

Руководитель российского дипведомства также поделился со СМИ обстановкой с ядерным оружием. Он подчеркнул, что такими средствами войну не сможет выиграть ни одна страна. Этот принцип неоднократно обсуждался между Вашингтоном и Москвой ещё с советских времен. Сергей Лавров считает, что сейчас самое время его подтвердить. Ведь сейчас США создают боеголовки с маломощными зарядами, которые грозят подорвать достигнутые военные соглашения, сделав ядерное оружие средством не сдерживания, а ведения войны.