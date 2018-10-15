В соцсетях едва узнают сильно похудевшую Бриджит Макрон

Некоторые опасаются, что первая леди Франции теряет килограммы из-за болезни. Поводом для предположения стала одна из фотографий в Instagram.

Накануне Эммануэль и Бриджит Макрон принимали в Елисейском дворце президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его супругу Ким Джонсук. На торжественном приеме француженка сфотографировалась со своим мужем и продемонстрировала сильно похудевшее тело. Бриджит Макрон нарядилась в длинное темно-синее платье без декольте, зато с короткими рукавами. Последние оставили обнаженными руки 65-летней знаменитости, которые выглядят довольно тонкими.

Пользователи соцсети в Instagram поразились нездоровой худобой первой леди. Некоторые едва узнали женщину, позирующую рядом с президентом Эммануэлем Макроном. Доброжелатели посоветовали Бриджит как можно скорее поправиться, ведь с тощими руками она выглядит куда старше и менее привлекательной.



