Самолет с Меланьей Трамп вернулся на авиабазу из-за дыма в салоне

Супруге президента пришлось отложить свое путешествие в город Филадельфия. Об этом пишут американские СМИ.

Меланья Трам вылетела из военной авиабазы в штате Мэриленд, чтобы встретиться с детьми в столице Пенсильвании. Как пишет NBC, чей сотрудник летел вместе с первой леди, через 10 минут полета в салоне появился тревожный запах гари. Вскоре показался дым. Встревоженные охранники жены Дональда Трампа справились о причине задымления у пилотов, однако журналистам ничего не рассказали. Зато им раздали мокрые полотенца, чтобы сохранить жизнь в случае ухудшения ситуации.

Летчикам пришлось вернуться к месту вылета. Самолет успешно сел в аэропорту Морской авиации Эндрюс, расположенном неподалеку от Вашингтона. Все пассажиры остались невредимы. Предполагается, что горелым потянуло из-за незначительной поломки транспортного средства.