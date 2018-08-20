Самолет с Меланьей Трамп вернулся на авиабазу из-за дыма в салоне

Сегодня, 16:52 \\ Политика

Супруге президента пришлось отложить свое путешествие в город Филадельфия. Об этом пишут американские СМИ.

 Меланья Трам вылетела из военной авиабазы в штате Мэриленд, чтобы встретиться с детьми в столице Пенсильвании. Как пишет NBC, чей сотрудник летел вместе с первой леди, через 10 минут полета в салоне появился тревожный запах гари. Вскоре показался дым. Встревоженные охранники жены Дональда Трампа справились о причине задымления у пилотов, однако журналистам ничего не рассказали. Зато им раздали мокрые полотенца, чтобы сохранить жизнь в случае ухудшения ситуации.

Летчикам пришлось вернуться к месту вылета. Самолет успешно сел в аэропорту Морской авиации Эндрюс, расположенном неподалеку от Вашингтона. Все пассажиры остались невредимы. Предполагается, что горелым потянуло из-за незначительной поломки транспортного средства.

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Автор - Александр Лубяной
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